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Картридж лазерный Cactus CS-CF462X желтый (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-CF462X желтый (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh

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Картридж лазерный Cactus CS-CF462X желтый (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 297139
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
36х19х11
Вес, кг.
1.58

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-CF462X желтый (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-CF462X желтый (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-CF462X желтый (22000стр.) для HP Color LJ Enterprise M652dn/M653dn/M681dh - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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