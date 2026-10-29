Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita HP332DWAE
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 860 руб.
В наличии
Код товара: 476353
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Загружаем...
16 860 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х23х10
Вес, кг.
1.1
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita HP332DWAE
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita HP332DWAE используется для сверления отверстий в мягкий и твердых материалах, а также для работы с крепежом. Регулировка момента затяжки помогает работать с различным сырьем. Подсветка облегчает деятельность в темных условиях. Кейс защищает набор от ударов при транспортировке.
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita HP332DWAE используется для сверления отверстий в мягкий и твердых материалах, а также для работы с крепежом. Регулировка момента затяжки помогает работать с различным сырьем. Подсветка облегчает деятельность в темных условиях. Кейс защищает набор от ударов при транспортировке.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Makita HP332DWAE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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