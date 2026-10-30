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Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME

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Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 1
Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 2
Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 3
Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
нет
Питание
от аккумулятора
  • Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 3
  • Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264781
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, бита, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
35
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.9
Высота, см
36.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, г.
870

Описание товара Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME

Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 4 А*ч и напряжением 10,8 В. Двухскоростной редуктор и 20+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 450-1500 об/мин.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, зарядное устройство, 2 аккумулятора, бита, чемодан.
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
35
Макс. диаметр сверления дерева
28
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
нет
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11.9
Высота, см
36.7
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Описание
Дрель-шуруповерт Makita DF032DWME обладает Li-lon аккумулятором с емкостью 4 А*ч и напряжением 10,8 В. Двухскоростной редуктор и 20+1 ступеней крутящего момента. Частота вращения шпинделя: 450-1500 об/мин.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома
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