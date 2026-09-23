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Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 купить с доставкой в Москве
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Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415

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Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 1
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 2
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 3
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 4
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 5
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 6
Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 1
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 2
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 3
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 4
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 5
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 6
  • Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
160

Описание товара Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415

Отрезной алмазный диск Sparta 731415, сплошной, 125 х 22,2 мм — расходный инструмент для болгарок и плиткорезов, используемый для мокрого резания. Он позволяет выполнить аккуратный рез по керамике, керамограниту и мрамору в бытовых условиях. Рекомендуется применять с использованием водяного охлаждения.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
  • Сплошная режущая кромка — срез получается чистым, без трещин и сколов.
  • Высокая работоспособность — благодаря связке из металлических компонентов алмазы надежно удерживаются в рабочем слое и новые зерна своевременно раскрываются по мере истирания верхнего слоя.
  • Ширина рабочей части 6 мм — диск оптимально подходит для домашнего применения.
  • Хорошая производительность за счет подачи воды — своевременное удаление шлама и охлаждение диска исключают его поломку.



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Отзывы о товаре Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Круг отрезной
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной алмазный диск Sparta 731415, сплошной, 125 х 22,2 мм — расходный инструмент для болгарок и плиткорезов, используемый для мокрого резания. Он позволяет выполнить аккуратный рез по керамике, керамограниту и мрамору в бытовых условиях. Рекомендуется применять с использованием водяного охлаждения.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
  • Сплошная режущая кромка — срез получается чистым, без трещин и сколов.
  • Высокая работоспособность — благодаря связке из металлических компонентов алмазы надежно удерживаются в рабочем слое и новые зерна своевременно раскрываются по мере истирания верхнего слоя.
  • Ширина рабочей части 6 мм — диск оптимально подходит для домашнего применения.
  • Хорошая производительность за счет подачи воды — своевременное удаление шлама и охлаждение диска исключают его поломку.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415 - стоимость товара 280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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