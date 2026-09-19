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Ерш FIXSEN DECO напольный (FX-280-5) купить с доставкой в Москве
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Ерш FIXSEN DECO напольный (FX-280-5)

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Ерш FIXSEN DECO напольный (FX-280-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470195
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, см
43х10х10
Вес, г.
881

Описание товара Ерш FIXSEN DECO напольный (FX-280-5)

Удобство и красота кроются в каждой мелочи. Аксессуары для ванной комнаты и туалета не только подчеркнут индивидуальность и дизайн, но и сделают интерьер функциональным. Правильно подобранные детали сделают ванную комнату особенной, не похожей на другие. В ежедневном использовании ванной все должно быть под рукой. Любой элемент выполняет свою функцию и приносит комфорт. Главное правило при выборе – все детали должны быть выполнены в одном цветовом решении, быть сходными по форме и фактуре основного материала. Кроме того, следует покупать предметы, ориентируясь на дизайнерское решение ванной комнаты.

Отзывы о товаре Ерш FIXSEN DECO напольный (FX-280-5)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Описание
Удобство и красота кроются в каждой мелочи. Аксессуары для ванной комнаты и туалета не только подчеркнут индивидуальность и дизайн, но и сделают интерьер функциональным. Правильно подобранные детали сделают ванную комнату особенной, не похожей на другие. В ежедневном использовании ванной все должно быть под рукой. Любой элемент выполняет свою функцию и приносит комфорт. Главное правило при выборе – все детали должны быть выполнены в одном цветовом решении, быть сходными по форме и фактуре основного материала. Кроме того, следует покупать предметы, ориентируясь на дизайнерское решение ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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