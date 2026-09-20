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Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694) купить с доставкой в Москве
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Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694)

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Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 550920
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
28х12х12
Вес, кг.
1.22

Описание товара Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694)

Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694)

Отзывы о товаре Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Туалетный ёршик с настенным держателем Savol 56 (S-005694) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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