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Термос Biostal NBA-750 750 мл купить с доставкой в Москве
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Термос Biostal NBA-750 750 мл

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Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 2
Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 3
Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 4
Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 5
Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос
  • Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 1
  • Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 2
  • Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 3
  • Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 4
  • Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 5
  • Термос Biostal NBA-750 750 мл - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 880 руб.  2 809 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 437682
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термос Biostal NBA-750 750 мл
1 880 руб. -33%
2 809 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Размеры в упаковке, см
25х10х10
Вес, г.
550

Описание товара Термос Biostal NBA-750 750 мл

Термос с узким горлом NВА-750 ТМ «BIOSTAL» относится к серии «ОХОТА». Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции. А чашки удобной ёмкости (150 мл и 200 мл) позволяют использовать термос с наибольшим удобством. Товар в ассортименте без возможности выбора.

Отзывы о товаре Термос Biostal NBA-750 750 мл




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термос
Описание
Термос с узким горлом NВА-750 ТМ «BIOSTAL» относится к серии «ОХОТА». Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и укомплектован пробкой без кнопки и двумя крышками-чашками. Пробка без кнопки надежна, проста в использовании и позволяет дольше сохранять тепло благодаря дополнительной теплоизоляции. А чашки удобной ёмкости (150 мл и 200 мл) позволяют использовать термос с наибольшим удобством. Товар в ассортименте без возможности выбора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NBA-750 750 мл - этот товар вы можете купить по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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