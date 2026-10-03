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Термос Зубр Эксперт 48160-1000 купить с доставкой в Москве
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Термос Зубр Эксперт 48160-1000

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Термос Зубр Эксперт 48160-1000 - фото 1
Термос Зубр Эксперт 48160-1000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Зубр Эксперт 48160-1000 - фото 1
  • Термос Зубр Эксперт 48160-1000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Термос Зубр Эксперт 48160-1000
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Особенности
складная пластиковая ручка
Применение
для напитков
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
750

Описание товара Термос Зубр Эксперт 48160-1000

Туристический термос Зубр ЭКСПЕРТ 48160-1000 надежен в эксплуатации. Оснащен крышкой, которая выполняет роль кружки, а также складной ручкой для удобства переноски. Глубокий вакуум внутри колбы и пробка-клапан гарантируют длительное сохранение температуры напитка. Стенки колбы сделаны из прочной нержавеющей стали и не повреждаются при использовании.

Отзывы о товаре Термос Зубр Эксперт 48160-1000




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Особенности
складная пластиковая ручка
Применение
для напитков
Объем,
1
Страна производитель
Китай
Описание
Туристический термос Зубр ЭКСПЕРТ 48160-1000 надежен в эксплуатации. Оснащен крышкой, которая выполняет роль кружки, а также складной ручкой для удобства переноски. Глубокий вакуум внутри колбы и пробка-клапан гарантируют длительное сохранение температуры напитка. Стенки колбы сделаны из прочной нержавеющей стали и не повреждаются при использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Зубр Эксперт 48160-1000 - по цене 1810 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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