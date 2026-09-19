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Картридж лазерный G&G GG-TK5230C голубой купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TK5230C голубой

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TK5230C голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 421793
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TK5230C голубой
870 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х12
Вес, г.
153

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK5230C голубой

G&amp;amp;amp;G – это торговая марка компании Ninestar, всемирно известного производителя и мирового лидера в производстве расходных материалов. Группа компаний “Ninestar Group” является одним из ведущих производителей печатных расходных материалов. Компания основана в 2000 году. Главный офис Ninestar находится в городском округе Жухай (Zhuhai), провинция Гуандун (Guandong), Китай. Ninestar – компания, разработавшая первый совместимый чип для картриджа в мире, и этот успех положил начало революции на рынке совместимых расходных материалов. На сегодня, доля компании на мировом рынке чипов составляет более 70% , доля на мировом рынке совместимых расходных материалов более 20%. Ninestar обеспечивает высокое качество и сервис покупателям во всём мире в течении более десяти лет. Компания Ninestar имеет собственное производство, собственную команду инженеров и несколько R&amp;amp;amp;D центров. Ninestar Group принадлежат филиалы, склады и логистические центры в Нидерландах, США, Японии, Германии и Швейцарии. Продукция и услуги Ninestar Group представлены в более чем 100 странах мира, ими пользуются более 200 миллионов потребителей. Дочерняя компания Ninestar Group, Seine, была награждена званием «Самой ценной компании/The Most Valuable Enterprise» и заняла четвертую строчку в рейтинге крупных и малых предприятий Best SMEs (компаний среднего бизнеса) в 2011г, а также в рейтинге «Up-And-Comers» («Восходящих бизнес-звезд») в 2012 году. Оба рейтинга принадлежат Forbes China.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK5230C голубой




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
G&amp;amp;amp;G – это торговая марка компании Ninestar, всемирно известного производителя и мирового лидера в производстве расходных материалов. Группа компаний “Ninestar Group” является одним из ведущих производителей печатных расходных материалов. Компания основана в 2000 году. Главный офис Ninestar находится в городском округе Жухай (Zhuhai), провинция Гуандун (Guandong), Китай. Ninestar – компания, разработавшая первый совместимый чип для картриджа в мире, и этот успех положил начало революции на рынке совместимых расходных материалов. На сегодня, доля компании на мировом рынке чипов составляет более 70% , доля на мировом рынке совместимых расходных материалов более 20%. Ninestar обеспечивает высокое качество и сервис покупателям во всём мире в течении более десяти лет. Компания Ninestar имеет собственное производство, собственную команду инженеров и несколько R&amp;amp;amp;D центров. Ninestar Group принадлежат филиалы, склады и логистические центры в Нидерландах, США, Японии, Германии и Швейцарии. Продукция и услуги Ninestar Group представлены в более чем 100 странах мира, ими пользуются более 200 миллионов потребителей. Дочерняя компания Ninestar Group, Seine, была награждена званием «Самой ценной компании/The Most Valuable Enterprise» и заняла четвертую строчку в рейтинге крупных и малых предприятий Best SMEs (компаний среднего бизнеса) в 2011г, а также в рейтинге «Up-And-Comers» («Восходящих бизнес-звезд») в 2012 году. Оба рейтинга принадлежат Forbes China.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TK5230C голубой - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 870 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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