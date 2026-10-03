Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 647915
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600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
584
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Картридж лазерный G&G NT-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный G&G NT-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR