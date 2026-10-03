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Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR

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Картридж лазерный G&amp;G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR - фото 1
Картридж лазерный G&amp;G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR - фото 1
  • Картридж лазерный G&amp;G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
584

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR

Картридж лазерный G&G NT-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR.

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2600
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный G&G NT-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-TN2375 черный (2600стр.) для Brother HL-L2300DR/L2340DWR/L2360DNR/L2365DWR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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