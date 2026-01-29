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Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный купить с доставкой в Москве
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Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный

21 Отзывы
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Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 1
Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 2
Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 3
Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
imageClass MF3110, MF3111, MF3240, MF5530, MF5550, MF5730, MF5750, MF5770, MF3110, MF3200, MF3220 , MF3228 , MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP 27, 300, 300LDA, 300LDF, 300N, 3200 Shot, 3240
Цвет
черный
  • Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 1
  • Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 2
  • Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 3
  • Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168296
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
imageClass MF3110, MF3111, MF3240, MF5530, MF5550, MF5730, MF5750, MF5770, MF3110, MF3200, MF3220 , MF3228 , MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP 27, 300, 300LDA, 300LDF, 300N, 3200 Shot, 3240
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х10
Вес, г.
917

Описание товара Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный

Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2500 страниц

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию,упакован хорошо, печатает отлично
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
игорь б.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж просто шикарный. Для своей мизерной цены, качественный. \"Кактус\" как обычно на высоте. Я с 1996 года ремонтирую оргтехнику, так вот фирменный картридж-деньги на ветер.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Соколов Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло. печатает как новый. Спасибо огромное.!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Обиход А

Достоинства:


Комментарий:
Коробка порвана,но внутри всё целое,пломбы все на месте.После установки печатает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо.товар пришёл на день раньше.Катридж Для принтера мф 3228 подошёл. Все защитные ленты на месте. печать идёт чистая. Посмотрим насколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Для Canon 3228 подошёл без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Печатает чисто. Посмотрим, на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Артём З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, качество не знаю так как купил про запас
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж идеально подошёл, печать чёткая, чистая, всё Ок
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший катридж. Не мажет. Посмотрим, на сколько хватит. П. С. Обычно, кактусов хватает на 20-25% больше отпечатать...
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Венера Х.

Достоинства:


Комментарий:
картридж пришёл быстро,очень хорошо упакован. На мой старенький МФУ подошёл идеально пробная печать на высоте . рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к Canon i-sensys MF3228. Печатает отлично. Посмотрим сколько проработает и как себя поведет после заправки. Но это не скоро
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Новый хорошо печатает, четко. На сколько хватит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо. подошёл на Кэнон МФУ. тест печати отпечатал отлично. как долго проработает посмотрим!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло на отлично. Печатает четко с первого листа, не полосит, не пачкает . Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошел для Canon MF3228. Заменили без проблем. Печать чистая.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
картридж отличный. Встал взамен оригинала . Упакован хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный катридж. подошёл ксерокса. печатает отлично.Огромное Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Пономарев Дмитрий Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, за такие деньги просто подарок. Пришел отлично упакован, даже немного раньше срока доставки, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Теодозий К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл идеально. Качество печати превосходное. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл на мой мфу. сделан хорошо, от орига не отличается. советую к покупке



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
imageClass MF3110, MF3111, MF3240, MF5530, MF5550, MF5730, MF5750, MF5770, MF3110, MF3200, MF3220 , MF3228 , MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP 27, 300, 300LDA, 300LDF, 300N, 3200 Shot, 3240
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2500 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию,упакован хорошо, печатает отлично
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
игорь б.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж просто шикарный. Для своей мизерной цены, качественный. \"Кактус\" как обычно на высоте. Я с 1996 года ремонтирую оргтехнику, так вот фирменный картридж-деньги на ветер.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Соколов Н.

Достоинства:


Комментарий:
всё подошло. печатает как новый. Спасибо огромное.!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Обиход А

Достоинства:


Комментарий:
Коробка порвана,но внутри всё целое,пломбы все на месте.После установки печатает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2025
Виктор М.

Достоинства:


Комментарий:
спасибо.товар пришёл на день раньше.Катридж Для принтера мф 3228 подошёл. Все защитные ленты на месте. печать идёт чистая. Посмотрим насколько хватит.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший картридж. Для Canon 3228 подошёл без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Печатает чисто. Посмотрим, на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Артём З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло всё целое, качество не знаю так как купил про запас
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Картридж идеально подошёл, печать чёткая, чистая, всё Ок
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший катридж. Не мажет. Посмотрим, на сколько хватит. П. С. Обычно, кактусов хватает на 20-25% больше отпечатать...
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Венера Х.

Достоинства:


Комментарий:
картридж пришёл быстро,очень хорошо упакован. На мой старенький МФУ подошёл идеально пробная печать на высоте . рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл к Canon i-sensys MF3228. Печатает отлично. Посмотрим сколько проработает и как себя поведет после заправки. Но это не скоро
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Новый хорошо печатает, четко. На сколько хватит посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Артём М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо. подошёл на Кэнон МФУ. тест печати отпечатал отлично. как долго проработает посмотрим!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Светлана Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все подошло на отлично. Печатает четко с первого листа, не полосит, не пачкает . Советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошел для Canon MF3228. Заменили без проблем. Печать чистая.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
картридж отличный. Встал взамен оригинала . Упакован хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный катридж. подошёл ксерокса. печатает отлично.Огромное Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Пономарев Дмитрий Владимирович

Достоинства:


Комментарий:
отличный картридж, за такие деньги просто подарок. Пришел отлично упакован, даже немного раньше срока доставки, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Теодозий К.

Достоинства:


Комментарий:
Подошёл идеально. Качество печати превосходное. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
подошёл на мой мфу. сделан хорошо, от орига не отличается. советую к покупке


Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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