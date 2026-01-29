Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
imageClass MF3110, MF3111, MF3240, MF5530, MF5550, MF5730, MF5750, MF5770, MF3110, MF3200, MF3220 , MF3228 , MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP 27, 300, 300LDA, 300LDF, 300N, 3200 Shot, 3240
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 168296
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
imageClass MF3110, MF3111, MF3240, MF5530, MF5550, MF5730, MF5750, MF5770, MF3110, MF3200, MF3220 , MF3228 , MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP 27, 300, 300LDA, 300LDF, 300N, 3200 Shot, 3240
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х10
Вес, г.
917
Описание товара Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2500 страниц
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
imageClass MF3110, MF3111, MF3240, MF5530, MF5550, MF5730, MF5750, MF5770, MF3110, MF3200, MF3220 , MF3228 , MF3240, MF5630, MF5650, MF5730, MF5750, MF5770, LBP 27, 300, 300LDA, 300LDF, 300N, 3200 Shot, 3240
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж для лазерных принтеров. Цвет - черный. Ресурс - 2500 страниц
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию,упакован хорошо, печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Картридж просто шикарный. Для своей мизерной цены, качественный. \"Кактус\" как обычно на высоте. Я с 1996 года ремонтирую оргтехнику, так вот фирменный картридж-деньги на ветер.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло. печатает как новый. Спасибо огромное.!
Достоинства:
Комментарий:
Коробка порвана,но внутри всё целое,пломбы все на месте.После установки печатает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
спасибо.товар пришёл на день раньше.Катридж Для принтера мф 3228 подошёл. Все защитные ленты на месте. печать идёт чистая. Посмотрим насколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Для Canon 3228 подошёл без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Печатает чисто. Посмотрим, на сколько хватит
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое, качество не знаю так как купил про запас
Достоинства:
Комментарий:
Картридж идеально подошёл, печать чёткая, чистая, всё Ок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший катридж. Не мажет. Посмотрим, на сколько хватит. П. С. Обычно, кактусов хватает на 20-25% больше отпечатать...
Достоинства:
Комментарий:
картридж пришёл быстро,очень хорошо упакован. На мой старенький МФУ подошёл идеально пробная печать на высоте . рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к Canon i-sensys MF3228. Печатает отлично. Посмотрим сколько проработает и как себя поведет после заправки. Но это не скоро
Достоинства:
Комментарий:
Новый хорошо печатает, четко. На сколько хватит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо. подошёл на Кэнон МФУ. тест печати отпечатал отлично. как долго проработает посмотрим!
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло на отлично. Печатает четко с первого листа, не полосит, не пачкает . Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошел для Canon MF3228. Заменили без проблем. Печать чистая.
Достоинства:
Комментарий:
картридж отличный. Встал взамен оригинала . Упакован хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
отличный катридж. подошёл ксерокса. печатает отлично.Огромное Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, за такие деньги просто подарок. Пришел отлично упакован, даже немного раньше срока доставки, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл идеально. Качество печати превосходное. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Достоинства:
Комментарий:
подошёл на мой мфу. сделан хорошо, от орига не отличается. советую к покупке
Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-EP27S для Canon LBP3200/MF3220/3110/3200/5600, черный
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию,упакован хорошо, печатает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Картридж просто шикарный. Для своей мизерной цены, качественный. \"Кактус\" как обычно на высоте. Я с 1996 года ремонтирую оргтехнику, так вот фирменный картридж-деньги на ветер.
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло. печатает как новый. Спасибо огромное.!
Достоинства:
Комментарий:
Коробка порвана,но внутри всё целое,пломбы все на месте.После установки печатает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
спасибо.товар пришёл на день раньше.Катридж Для принтера мф 3228 подошёл. Все защитные ленты на месте. печать идёт чистая. Посмотрим насколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Для Canon 3228 подошёл без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Печатает чисто. Посмотрим, на сколько хватит
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое, качество не знаю так как купил про запас
Достоинства:
Комментарий:
Картридж идеально подошёл, печать чёткая, чистая, всё Ок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший катридж. Не мажет. Посмотрим, на сколько хватит. П. С. Обычно, кактусов хватает на 20-25% больше отпечатать...
Достоинства:
Комментарий:
картридж пришёл быстро,очень хорошо упакован. На мой старенький МФУ подошёл идеально пробная печать на высоте . рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к Canon i-sensys MF3228. Печатает отлично. Посмотрим сколько проработает и как себя поведет после заправки. Но это не скоро
Достоинства:
Комментарий:
Новый хорошо печатает, четко. На сколько хватит посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо. подошёл на Кэнон МФУ. тест печати отпечатал отлично. как долго проработает посмотрим!
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло на отлично. Печатает четко с первого листа, не полосит, не пачкает . Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошел для Canon MF3228. Заменили без проблем. Печать чистая.
Достоинства:
Комментарий:
картридж отличный. Встал взамен оригинала . Упакован хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
отличный катридж. подошёл ксерокса. печатает отлично.Огромное Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, за такие деньги просто подарок. Пришел отлично упакован, даже немного раньше срока доставки, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл идеально. Качество печати превосходное. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Достоинства:
Комментарий:
подошёл на мой мфу. сделан хорошо, от орига не отличается. советую к покупке