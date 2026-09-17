Картридж Cactus CS-TN241C для Brother HL-3170CDW, голубой
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181172
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х10
Вес, г.
708
Описание товара Картридж Cactus CS-TN241C для Brother HL-3170CDW, голубой
Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же как у оригинального картриджа ресурсом до 1400 стр. при 5% заполнении листа. При этом во много раз дешевле, что обеспечивает большую экономию на печати. На картридж Cactus предоставляется гарантия производителя, сроком 12 месяцев с момента приобретения.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Обеспечивает отличное качество печати. Обладает таким же как у оригинального картриджа ресурсом до 1400 стр. при 5% заполнении листа. При этом во много раз дешевле, что обеспечивает большую экономию на печати. На картридж Cactus предоставляется гарантия производителя, сроком 12 месяцев с момента приобретения.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж Cactus CS-TN241C для Brother HL-3170CDW, голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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