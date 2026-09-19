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Картридж лазерный Cactus CS-TN321BK черный (2500стр.) для Brother HL-L8250CDN/MFC-L8650CDW купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TN321BK черный (2500стр.) для Brother HL-L8250CDN/MFC-L8650CDW

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Картридж лазерный Cactus CS-TN321BK черный (2500стр.) для Brother HL-L8250CDN/MFC-L8650CDW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L8250CDN, MFC-L8650CDW
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 476976
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L8250CDN, MFC-L8650CDW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х11х10
Вес, г.
860

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN321BK черный (2500стр.) для Brother HL-L8250CDN/MFC-L8650CDW

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN321BK черный (2500стр.) для Brother HL-L8250CDN/MFC-L8650CDW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
HL-L8250CDN, MFC-L8650CDW
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Вся продукция CACTUS производится при строгом соответствии стандартам ISO 9001 и ISO 14001, что подтверждено международными сертификатами. Каждая единица произведенной продукции проходит 100% контроль качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN321BK черный (2500стр.) для Brother HL-L8250CDN/MFC-L8650CDW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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