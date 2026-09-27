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Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный

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Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный - фото 1
Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный - фото 1
  • Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 421432
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный

Флеш-диск SanDisk Ultra позволяет перенести и сохранить большое количество фильмов, музыки, документов и другой информации, освобождая тем самым место на диске. А благодаря скорости передачи файлов до 130 МБ/сек обмен данными между устройствами не займёт много времени. Аксессуар выполнен из прочного пластика, а выдвижная конструкция коннектора предотвращает его механическое повреждение. За счёт компактных габаритов накопитель легко помещается в сумку или карман, поэтому вы сможете захватить его в поездку или на работу. Кроме того, на корпусе есть удобная петелька, с помощью которой флешку можно прицепить к связке ключей.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный




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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Флеш-диск SanDisk Ultra позволяет перенести и сохранить большое количество фильмов, музыки, документов и другой информации, освобождая тем самым место на диске. А благодаря скорости передачи файлов до 130 МБ/сек обмен данными между устройствами не займёт много времени. Аксессуар выполнен из прочного пластика, а выдвижная конструкция коннектора предотвращает его механическое повреждение. За счёт компактных габаритов накопитель легко помещается в сумку или карман, поэтому вы сможете захватить его в поездку или на работу. Кроме того, на корпусе есть удобная петелька, с помощью которой флешку можно прицепить к связке ключей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk 512Gb Ultra (SDCZ48-512G-G46) USB3.0 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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