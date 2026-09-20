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Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 купить с доставкой в Москве
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Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46

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Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 - фото 1
Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 - фото 2
Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
  • Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 - фото 1
  • Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 - фото 2
  • Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 570042
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46
7 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Вес, г.
15

Описание товара Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46

Данный компактный флеш-накопитель разработан как решение для хранения по принципу «подключи и пользуйся» для ноутбуков, планшетов, телевизоров, игровых приставок, автомобильных аудиосистем и многих других устройств. Подключите его, и вы получите решение для хранения, которое всегда готово к работе! Высокая производительность интерфейса USB 3.1 Быстрый перенос файлов со скоростью 130 МБ/с. Благодаря скорости записи в 15 раз быстрее стандартных флеш-накопителей с интерфейсом USB 2.01 вы сможете записать на диск полнометражный фильм менее чем за 30 секунд.

Отзывы о товаре Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип товара
Флешки
Описание
Данный компактный флеш-накопитель разработан как решение для хранения по принципу «подключи и пользуйся» для ноутбуков, планшетов, телевизоров, игровых приставок, автомобильных аудиосистем и многих других устройств. Подключите его, и вы получите решение для хранения, которое всегда готово к работе! Высокая производительность интерфейса USB 3.1 Быстрый перенос файлов со скоростью 130 МБ/с. Благодаря скорости записи в 15 раз быстрее стандартных флеш-накопителей с интерфейсом USB 2.01 вы сможете записать на диск полнометражный фильм менее чем за 30 секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка SanDisk 512GB SDCZ430-512G-G46 – стоимость товара 7290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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