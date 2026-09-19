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Характеристики
Тип товара
Каталка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
640 руб.
1 156
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420913
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Описание товара Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003
Как помочь малышу прочно стать на ножки и уверенно топать вперед? Подарите ему милого друга-ежика на колесиках! Удобная игрушка-каталка Viga Toys серии PolarB разработана для детей от 18 месяцев. Она станет постоянным спутником вашего крохи и любимой развивающей игрушкой, которую так интересно возить за собой, держа за шнурок. Благодаря крупным деревянным колесам каталка Ежик устойчива. Она поможет улучшить навыки ходьбы и развить двигательную активность. В компании с таким другом ребенок почувствует себя увереннее – игры станут подвижнее, укрепится координация движений. Шаг за шагом малыш усвоит различные повороты, научится ориентироваться в пространстве (влево-вправо, вперед-назад) и даже ходить задом наперед. Познание мира с каталкой на веревочке будет проходить интересней!. Как и все развивающие игрушки серии PolarB, каталка Ежик Viga Toys выполнена в спокойных пастельных тонах из качественного дерева и покрыта безвредными красками. Все края закруглены, гладко отшлифованы.
Как помочь малышу прочно стать на ножки и уверенно топать вперед? Подарите ему милого друга-ежика на колесиках! Удобная игрушка-каталка Viga Toys серии PolarB разработана для детей от 18 месяцев. Она станет постоянным спутником вашего крохи и любимой развивающей игрушкой, которую так интересно возить за собой, держа за шнурок. Благодаря крупным деревянным колесам каталка Ежик устойчива. Она поможет улучшить навыки ходьбы и развить двигательную активность. В компании с таким другом ребенок почувствует себя увереннее – игры станут подвижнее, укрепится координация движений. Шаг за шагом малыш усвоит различные повороты, научится ориентироваться в пространстве (влево-вправо, вперед-назад) и даже ходить задом наперед. Познание мира с каталкой на веревочке будет проходить интересней!. Как и все развивающие игрушки серии PolarB, каталка Ежик Viga Toys выполнена в спокойных пастельных тонах из качественного дерева и покрыта безвредными красками. Все края закруглены, гладко отшлифованы.
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