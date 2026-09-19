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Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 купить с доставкой в Москве
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Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003

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Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 1
Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 2
Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 3
Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каталка
  • Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 1
  • Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 2
  • Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 3
  • Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
640 руб.  1 156 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420913
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Высота, см
10
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х7
Вес, г.
247

Описание товара Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003

Как помочь малышу прочно стать на ножки и уверенно топать вперед? Подарите ему милого друга-ежика на колесиках! Удобная игрушка-каталка Viga Toys серии PolarB разработана для детей от 18 месяцев. Она станет постоянным спутником вашего крохи и любимой развивающей игрушкой, которую так интересно возить за собой, держа за шнурок. Благодаря крупным деревянным колесам каталка Ежик устойчива. Она поможет улучшить навыки ходьбы и развить двигательную активность. В компании с таким другом ребенок почувствует себя увереннее – игры станут подвижнее, укрепится координация движений. Шаг за шагом малыш усвоит различные повороты, научится ориентироваться в пространстве (влево-вправо, вперед-назад) и даже ходить задом наперед. Познание мира с каталкой на веревочке будет проходить интересней!. Как и все развивающие игрушки серии PolarB, каталка Ежик Viga Toys выполнена в спокойных пастельных тонах из качественного дерева и покрыта безвредными красками. Все края закруглены, гладко отшлифованы.

Отзывы о товаре Каталка на веревочке Ёжик VIGA 44003




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Высота, см
10
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Как помочь малышу прочно стать на ножки и уверенно топать вперед? Подарите ему милого друга-ежика на колесиках! Удобная игрушка-каталка Viga Toys серии PolarB разработана для детей от 18 месяцев. Она станет постоянным спутником вашего крохи и любимой развивающей игрушкой, которую так интересно возить за собой, держа за шнурок. Благодаря крупным деревянным колесам каталка Ежик устойчива. Она поможет улучшить навыки ходьбы и развить двигательную активность. В компании с таким другом ребенок почувствует себя увереннее – игры станут подвижнее, укрепится координация движений. Шаг за шагом малыш усвоит различные повороты, научится ориентироваться в пространстве (влево-вправо, вперед-назад) и даже ходить задом наперед. Познание мира с каталкой на веревочке будет проходить интересней!. Как и все развивающие игрушки серии PolarB, каталка Ежик Viga Toys выполнена в спокойных пастельных тонах из качественного дерева и покрыта безвредными красками. Все края закруглены, гладко отшлифованы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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