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Шредер Buro Home BU-S050C купить с доставкой в Москве
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Шредер Buro Home BU-S050C

3 Отзывы
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Шредер Buro Home BU-S050C - фото 1
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 2
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 3
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 4
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 5
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 6
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 7
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 8
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 9
Шредер Buro Home BU-S050C - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уничтожители бумаг
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 1
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 2
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 3
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 4
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 5
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 6
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 7
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 8
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 9
  • Шредер Buro Home BU-S050C - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420562
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
13
Одновременно листов, до
5
Переработка
кредитных карт
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
3.55

Описание товара Шредер Buro Home BU-S050C

Шредер Buro Home BU-S050C



Теги товара: небольшого размера

Отзывы о товаре Шредер Buro Home BU-S050C

Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
трогло

Достоинства:


Комментарий:
скорость доставки, сам товар, его функционал всё на пять
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Олег О.

Достоинства:


Комментарий:
рубит всё, даже картон. не греется, шум в пределах приемлемого. поставил бы пять, но под вопросом ресурс устройства: не знаю какая сталь на ножах и что ждать от электрической части. пока всё ок
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Брал на работу. Он может и больше 5 листов за раз съесть, но лучше по как в инструкции 5, дабы не убить мотор. Бумагу А4 дробить на мелкие кусочки на раз. Картон тоже. Рекомендую 5 из 5. Именно эта модель крошит на кусочки, а не полоски, по моему мнению так удобнее.



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Уничтожители бумаг
Автостарт
да
Емкость корзины
13
Одновременно листов, до
5
Переработка
кредитных карт
Тип резки
фрагменты
Уровень секретности по DIN 66399
P-3
Страна производитель
Китай
Описание
Шредер Buro Home BU-S050C


Теги товара: небольшого размера
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
трогло

Достоинства:


Комментарий:
скорость доставки, сам товар, его функционал всё на пять
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Олег О.

Достоинства:


Комментарий:
рубит всё, даже картон. не греется, шум в пределах приемлемого. поставил бы пять, но под вопросом ресурс устройства: не знаю какая сталь на ножах и что ждать от электрической части. пока всё ок
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Товар отличный. Брал на работу. Он может и больше 5 листов за раз съесть, но лучше по как в инструкции 5, дабы не убить мотор. Бумагу А4 дробить на мелкие кусочки на раз. Картон тоже. Рекомендую 5 из 5. Именно эта модель крошит на кусочки, а не полоски, по моему мнению так удобнее.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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