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Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White купить с доставкой в Москве
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Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White

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Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White - фото 1
Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
  • Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White - фото 1
  • Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 415784
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Плитки электрические
Размеры в упаковке, см
47х27х7
Вес, кг.
2.26

Описание товара Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White

Плавная регулировка температуры. Защита от перегрева. Прорезиненные ножки. Дисковый двигатель.

Отзывы о товаре Плитка электрическая Blackton Bt HP217W White




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Плитки электрические
Описание
Плавная регулировка температуры. Защита от перегрева. Прорезиненные ножки. Дисковый двигатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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