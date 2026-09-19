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Сушилка для рук Puff 8820 белый купить с доставкой в Москве
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Сушилка для рук Puff 8820 белый

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Сушилка для рук Puff 8820 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414821
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
от сети
Материал
ABS пластик
Мощность, Вт
2000
Температура воздушного потока, °С
50-65
Габаритные размеры, мм
240x230x240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х24
Вес, кг.
2.4

Описание товара Сушилка для рук Puff 8820 белый

Сушилка для рук Puff 8820 исполнен в современном практичном дизайне, малошумен и занимает небольшое количество полезной площади при размещении, совершенно не портя интерьер. Имеет прочный корпус с увеличенной толщиной стенок. Предназначен для установки на общественных и жилых объектах.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8820 белый




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Питание
от сети
Материал
ABS пластик
Мощность, Вт
2000
Температура воздушного потока, °С
50-65
Габаритные размеры, мм
240x230x240
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для рук Puff 8820 исполнен в современном практичном дизайне, малошумен и занимает небольшое количество полезной площади при размещении, совершенно не портя интерьер. Имеет прочный корпус с увеличенной толщиной стенок. Предназначен для установки на общественных и жилых объектах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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