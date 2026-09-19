Кулер для процессора Crown Micro CM-90
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413390
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
19
Описание товара Кулер для процессора Crown Micro CM-90
Система охлаждения для центрального процессора CPU Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума. Это достигается за сче?т проработанного дизаи?на радиатора и специальных тихих лопастеи? кулера.
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Система охлаждения для центрального процессора CPU Предназначен для отвода тепла от центрального процессора компьютера. Данная модель отличается эффективным отводом тепла при минимальном уровне шума. Это достигается за сче?т проработанного дизаи?на радиатора и специальных тихих лопастеи? кулера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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