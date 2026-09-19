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Блок питания Ginzzu 400W SA400 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ginzzu 400W SA400

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Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 1
Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 2
Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 3
Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 1
  • Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 2
  • Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 3
  • Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
960 руб.  1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411611
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Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
18х17х11
Вес, г.
325

Описание товара Блок питания Ginzzu 400W SA400

Блок питания стандарт ATX 2.3. Полный набор защит: OVP/UVP/OPP/SCP/SIP. Превосходные показатели VA характеристик. Отвечает требованиям безопасности и электромагнитной совместимости. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений (200-240В). Гарантия 1 год.

Отзывы о товаре Блок питания Ginzzu 400W SA400




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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания стандарт ATX 2.3. Полный набор защит: OVP/UVP/OPP/SCP/SIP. Превосходные показатели VA характеристик. Отвечает требованиям безопасности и электромагнитной совместимости. Стабильная работа в широком диапазоне напряжений (200-240В). Гарантия 1 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Ginzzu 400W SA400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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