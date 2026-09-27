Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83549)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х1
Вес, г.
120
Описание товара Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 (83549)
Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 в компактном корпусе белого цвета обеспечивает мощность зарядки до 10.5 Вт. Выходной ток ограничен 2.1 А. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров и другой портативной техники. В устройстве реализован порт USB Type-A. ЗУ Defender EPA-10 оснащено двухштырьковой вилкой и подключается к розетке без кабеля. Допустимый диапазон входного напряжения – от 110 до 240 В. Поддерживаются 2 вида защиты – от короткого замыкания и перегрузки.
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Теги товара: usb
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Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-A
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
10.5
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
2.1
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Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Defender EPA-10 в компактном корпусе белого цвета обеспечивает мощность зарядки до 10.5 Вт. Выходной ток ограничен 2.1 А. Модель рассчитана на зарядку батарей смартфонов, планшетных компьютеров и другой портативной техники. В устройстве реализован порт USB Type-A. ЗУ Defender EPA-10 оснащено двухштырьковой вилкой и подключается к розетке без кабеля. Допустимый диапазон входного напряжения – от 110 до 240 В. Поддерживаются 2 вида защиты – от короткого замыкания и перегрузки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, беспроводные, автомобильные
Теги товара: usb
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