Top.Mail.Ru
Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Hub-Tones
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402235
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577647420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Hub-Tones
Жанр
Jazz
Трек-лист
You're My Everything, Prophet Jennings, Hub-Tones, Lament For Booker, For Spee's Sake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 80 Vinyl Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You're My Everything, Prophet Jennings, Hub-Tones, Lament For Booker, For Spee's Sake

Отзывы о товаре Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602577647420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Hub-Tones
Жанр
Jazz
Трек-лист
You're My Everything, Prophet Jennings, Hub-Tones, Lament For Booker, For Spee's Sake
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note 80 Vinyl Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You're My Everything, Prophet Jennings, Hub-Tones, Lament For Booker, For Spee's Sake
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard, Hub-Tones (0602577647420) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...