Top.Mail.Ru
Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA - фото 1
Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA - фото 2
Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Проектор
  • Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA - фото 1
  • Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA - фото 2
  • Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
7 100 руб.  9 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399694
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Проектор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA

Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA создает точную проекцию без видимых пикселей и потери яркости на расстояние до 3,2 метров. Источником мультимедиа файлов может быть USB флеш-карта или карта памяти SD. Встроенный динамик обеспечит отличное качество звука. Проектор управляется операционной системой Android, что расширяет мультимедийные возможности устройства.

Отзывы о товаре Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Проектор
Страна производитель
Китай
Описание
Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA создает точную проекцию без видимых пикселей и потери яркости на расстояние до 3,2 метров. Источником мультимедиа файлов может быть USB флеш-карта или карта памяти SD. Встроенный динамик обеспечит отличное качество звука. Проектор управляется операционной системой Android, что расширяет мультимедийные возможности устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Проектор Cactus CS-PRE.05B.WXGA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...