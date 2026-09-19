Тонер-картридж Sharp MX60GTMB/MX61GTMB пурпурный
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Характеристики
Описание товара Тонер-картридж Sharp MX60GTMB/MX61GTMB пурпурный
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
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