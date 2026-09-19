Тонер-картридж Ricoh IM C3500 (842256) желтый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Тонер-картридж Ricoh IM C3500 (842256) желтый
Компания Ricoh, основанная в 1936 г., предоставляет решения в области управления документооборотом, консультационные услуги, аппаратное и программное обеспечение для компаний по всему миру. Здесь можно узнать о нашей богатой истории, философии компании и общественной деятельности, а также о наших наградах и сертификатах. В основе нашей деятельности лежит вера в силу творческих идей и наш долг по сбережению драгоценных ресурсов планеты — людей и окружающей среды. И эта вера дает нам силы совершенствоваться. Здесь вы найдете информацию о наших идеалах и о том, что мы делаем, чтобы обеспечить устойчивое развитие общества. В 1946 г. основатель компании Киёси Итимура сформулировал основополагающие принципы нашей философии: люби своего соседа, люби свою страну, люби свою работу. Они лежат в основе идеологии нашего бизнеса, и, ориентируясь на них, мы заботимся о благополучии наших партнеров, клиентов, родных и близких — и всего общества. Придерживаясь нашей философии управления, мы стремимся к поддержанию социальной и экологической устойчивости, помня об ответственности перед будущими поколениями.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 100 руб.4525 руб. в СплитТонер-картридж Kyocera TK-3200 (1T02X90NL0)
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитБарабан Oki B401/MB441/451 25K (44574307)
-
В наличииЦена 19 270 руб. 28 160 руб.4818 руб. в СплитТонер-картридж XEROX 700/C75 пурпурный 21K (006R01381)
-
В наличииЦена 19 675 руб. 30 210 руб.4919 руб. в СплитКартридж HP CF400XD для HP CLJ Pro M252/M277, черный
-
В наличииЦена 19 740 руб.4935 руб. в СплитТонер Картридж HP 307A CE740A черный (7000стр.) для HP CLJ CP522...
-
В наличииЦена 19 960 руб.4990 руб. в СплитКартридж Xerox 106R02606 для Xerox Ph 7100, голубой
-
В наличииЦена 20 630 руб.5158 руб. в СплитТонер-картридж Oki C911/C931 24K (black)
-
В наличииЦена 21 100 руб.5275 руб. в СплитКартридж HP CF332A для HP CLJ Ent M651n/M651dn/M651xh/M680dn/M68...
-
В наличииЦена 22 130 руб.5533 руб. в СплитКартридж HP CF214A для HP LJ 700/M712, черный
-
В наличииЦена 22 280 руб.5570 руб. в СплитТонер Картридж HP CE340A черный (13500стр.) для HP LJ 700/775
-
В наличииЦена 26 370 руб.6593 руб. в СплитКартридж лазерный HP 658A W2002A желтый (6000стр.) для HP CLJ En...
-
В наличииЦена 26 370 руб.6593 руб. в СплитКартридж лазерный HP 658A W2001A голубой (6000стр.) для HP CLJ E...
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Отзывы о товаре Тонер-картридж Ricoh IM C3500 (842256) желтый