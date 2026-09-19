Рубанок Makita M1902
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Характеристики
Тип товара
Рубанок
Выборка четверти
да
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%8 890 руб. 9 126 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рубанок
Мощность
500 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Комплектация
рубанок, документация, упаклвка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
1
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х29х18
Вес, кг.
2.65
Описание товара Рубанок Makita M1902
Рубанок электрический Makita M1902 — удобный инструмент для строгания деревянных материалов. С его помощью можно создать ровную гладкую поверхность или быстро уменьшить толщину изделия. Наличие параллельного упора обеспечивает высокую точность обработки.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рубанок
Мощность
500 Вт
Напряжение сети, В
220
Упаковка
коробка
Комплектация
рубанок, документация, упаклвка
Выборка четверти
да
Максимальное число оборотов, об/мин
16000
Ширина строгания, мм
82
Глубина строгания, мм
1
Регулировка глубины строгания
да
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
да
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Страна производитель
Китай
Рубанок электрический Makita M1902 — удобный инструмент для строгания деревянных материалов. С его помощью можно создать ровную гладкую поверхность или быстро уменьшить толщину изделия. Наличие параллельного упора обеспечивает высокую точность обработки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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