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Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный

16 Отзывы
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Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393781
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320 All-in-One, 2710, 2720, 2721, 2723, Plus 4120 All in One, 4122, 4130
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
53

Описание товара Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный

Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные картриджи! Рекомендуем. Берем не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный заменитель оригинальных картриджей. Распаковал, вставил, включил - работает. Чудо-чудное, диво-дивное )
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
к принтеру подошёл, показывает показывает полную зарядку
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Наталия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие картриджи, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Олеся В.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! печатает, работает. превосходно, и цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, краски хорошие
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
картриджи поставила, всё норм. Посмотрим насколько их хватит!
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошли под наш принтер, можно брать)
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Пришло все хорошо упаковано. Всем довольна.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно дальше печатать рефераты
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд схема на задней стороне отличается,но картриджи подошли.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
сразу подошли.все залиты по полной пустых нет.упакованы хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи пришли быстро, упакованы хорошо, каждый в пакете, коробка целоя, прочная, сверху снова пакет непрозрачный. Первое впечатление хорошее. К принтеру подошли, он сразу их принял, ошибок не появилось. Печать отличная, цвета яркие. Покупкой довольна, рекомеедую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
В работе не пробовала, но пришло все хорошо упаковано, ничего не протекло.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Хватает на приличный объем распечатывания.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320 All-in-One, 2710, 2720, 2721, 2723, Plus 4120 All in One, 4122, 4130
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные картриджи! Рекомендуем. Берем не первый раз.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный заменитель оригинальных картриджей. Распаковал, вставил, включил - работает. Чудо-чудное, диво-дивное )
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
к принтеру подошёл, показывает показывает полную зарядку
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Наталия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие картриджи, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Олеся В.

Достоинства:


Комментарий:
отлично! печатает, работает. превосходно, и цена отличная
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, краски хорошие
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Ольга А.

Достоинства:


Комментарий:
картриджи поставила, всё норм. Посмотрим насколько их хватит!
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошли под наш принтер, можно брать)
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Пришло все хорошо упаковано. Всем довольна.
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Мария К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно дальше печатать рефераты
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
на первый взгляд схема на задней стороне отличается,но картриджи подошли.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
сразу подошли.все залиты по полной пустых нет.упакованы хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи пришли быстро, упакованы хорошо, каждый в пакете, коробка целоя, прочная, сверху снова пакет непрозрачный. Первое впечатление хорошее. К принтеру подошли, он сразу их принял, ошибок не появилось. Печать отличная, цвета яркие. Покупкой довольна, рекомеедую!
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все соответствует описанию Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2024
светлана Т.

Достоинства:


Комментарий:
В работе не пробовала, но пришло все хорошо упаковано, ничего не протекло.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2024
Сергей У.

Достоинства:


Комментарий:
Хватает на приличный объем распечатывания.


Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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