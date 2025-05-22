Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393781
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320 All-in-One, 2710, 2720, 2721, 2723, Plus 4120 All in One, 4122, 4130
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
53
Описание товара Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320 All-in-One, 2710, 2720, 2721, 2723, Plus 4120 All in One, 4122, 4130
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Достоинства:
Комментарий:
Отличные картриджи! Рекомендуем. Берем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный заменитель оригинальных картриджей. Распаковал, вставил, включил - работает. Чудо-чудное, диво-дивное )
Достоинства:
Комментарий:
к принтеру подошёл, показывает показывает полную зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие картриджи, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично! печатает, работает. превосходно, и цена отличная
Достоинства:
Комментарий:
все работает, краски хорошие
Достоинства:
Комментарий:
картриджи поставила, всё норм. Посмотрим насколько их хватит!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошли под наш принтер, можно брать)
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Пришло все хорошо упаковано. Всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Можно дальше печатать рефераты
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд схема на задней стороне отличается,но картриджи подошли.
Достоинства:
Комментарий:
сразу подошли.все залиты по полной пустых нет.упакованы хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи пришли быстро, упакованы хорошо, каждый в пакете, коробка целоя, прочная, сверху снова пакет непрозрачный. Первое впечатление хорошее. К принтеру подошли, он сразу их принял, ошибок не появилось. Печать отличная, цвета яркие. Покупкой довольна, рекомеедую!
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В работе не пробовала, но пришло все хорошо упаковано, ничего не протекло.
Достоинства:
Комментарий:
Хватает на приличный объем распечатывания.
Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный HP 305XL (3YM63AE) трехцветный
Достоинства:
Комментарий:
Отличные картриджи! Рекомендуем. Берем не первый раз.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный заменитель оригинальных картриджей. Распаковал, вставил, включил - работает. Чудо-чудное, диво-дивное )
Достоинства:
Комментарий:
к принтеру подошёл, показывает показывает полную зарядку
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие картриджи, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично! печатает, работает. превосходно, и цена отличная
Достоинства:
Комментарий:
все работает, краски хорошие
Достоинства:
Комментарий:
картриджи поставила, всё норм. Посмотрим насколько их хватит!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошли под наш принтер, можно брать)
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Пришло все хорошо упаковано. Всем довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Можно дальше печатать рефераты
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд схема на задней стороне отличается,но картриджи подошли.
Достоинства:
Комментарий:
сразу подошли.все залиты по полной пустых нет.упакованы хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи пришли быстро, упакованы хорошо, каждый в пакете, коробка целоя, прочная, сверху снова пакет непрозрачный. Первое впечатление хорошее. К принтеру подошли, он сразу их принял, ошибок не появилось. Печать отличная, цвета яркие. Покупкой довольна, рекомеедую!
Достоинства:
Комментарий:
Все соответствует описанию Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
В работе не пробовала, но пришло все хорошо упаковано, ничего не протекло.
Достоинства:
Комментарий:
Хватает на приличный объем распечатывания.