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Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный

24 Отзывы
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Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393782
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320, 2710, 2720, 4120
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
50

Описание товара Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный

Картридж струйный HP 305XL является оригинальным расходным материалом для установки в принтеры DJ 2320, 2710, 2720 и 4120, поэтому вы можете быть уверенными в стабильной работе оборудования и высоком качестве печати. В данной модели картриджа применяются черные чернила, которые быстро переносятся на печатный носитель и создают стойкий отпечаток. Дополнение XL в наименовании отмечает повышенную емкость и соответственно более длительный ресурс. Картридж HP 305XL разработан для достижения профессионального качества печати различных документов.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
картриджи подошли,но лишь одно омрачило- черно- белый был пустой !!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
подошли печатают,продавца советую,катриджи пришли быстро,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный!!!! ещё заказала и дальше буду заказывать!!! Благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо печатают, надолго хватает
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо пришли в коробках всё работает рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Арсен С.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный. пришёл целый, установил всё работает чётко.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Гульдария М.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо, но принтер не признал
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок, на DeskJet 2320 встали без проблем, принтер и программа картриджи приняли.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно, Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
работают отлично. подошли к 2710.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
всё замечательно, продавец при возникновении трудностей, помог шикарно
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
выглядят на 5, пока не ставил
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи пришли хорошо упакованы. Установили на принтер HP, все подошло, хорошо печатает. Спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
очень выгодная покупка,подошли ,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Анфиса К.

Достоинства:


Комментарий:
Чёрный быстро закончился, хотя печатала мало.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее качество товара
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Данила А.

Достоинства:


Комментарий:
подошел к принтеру - уже хорошо. Быстро кончается, но он не виноват.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная упаковка, все подошло. Позже дополнительные отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Цвета не очень, чтобы очень, но работают безупречно. Принтер определил их как оригинальные, но ранее установленные.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
катриджи подошли,все хорошо печатает,спасибо продавцу,всем советую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Эдуард Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные чернила для принтера.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
катриджи подошли идеально.спасибо продавцу,рекомендую всем,довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Пришло во время



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320, 2710, 2720, 4120
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный HP 305XL является оригинальным расходным материалом для установки в принтеры DJ 2320, 2710, 2720 и 4120, поэтому вы можете быть уверенными в стабильной работе оборудования и высоком качестве печати. В данной модели картриджа применяются черные чернила, которые быстро переносятся на печатный носитель и создают стойкий отпечаток. Дополнение XL в наименовании отмечает повышенную емкость и соответственно более длительный ресурс. Картридж HP 305XL разработан для достижения профессионального качества печати различных документов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
картриджи подошли,но лишь одно омрачило- черно- белый был пустой !!!!!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
подошли печатают,продавца советую,катриджи пришли быстро,спасибо
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный!!!! ещё заказала и дальше буду заказывать!!! Благодарю!!!
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо печатают, надолго хватает
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо пришли в коробках всё работает рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Арсен С.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный. пришёл целый, установил всё работает чётко.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Гульдария М.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано хорошо, но принтер не признал
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Все ок, на DeskJet 2320 встали без проблем, принтер и программа картриджи приняли.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно, Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
работают отлично. подошли к 2710.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Илья М.

Достоинства:


Комментарий:
всё замечательно, продавец при возникновении трудностей, помог шикарно
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
выглядят на 5, пока не ставил
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Картриджи пришли хорошо упакованы. Установили на принтер HP, все подошло, хорошо печатает. Спасибо большое продавцу
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
очень выгодная покупка,подошли ,рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Анфиса К.

Достоинства:


Комментарий:
Чёрный быстро закончился, хотя печатала мало.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошее качество товара
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Данила А.

Достоинства:


Комментарий:
подошел к принтеру - уже хорошо. Быстро кончается, но он не виноват.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная упаковка, все подошло. Позже дополнительные отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Цвета не очень, чтобы очень, но работают безупречно. Принтер определил их как оригинальные, но ранее установленные.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
катриджи подошли,все хорошо печатает,спасибо продавцу,всем советую
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Эдуард Г.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальные чернила для принтера.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
катриджи подошли идеально.спасибо продавцу,рекомендую всем,довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество. Пришло во время


Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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