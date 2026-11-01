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Барабан Oki C824/834/844 30K (46857506) Magenta купить с доставкой в Москве
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Барабан Oki C824/834/844 30K (46857506) Magenta

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Барабан Oki C824/834/844 30K (46857506) Magenta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392416
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Характеристики

Бренд
OKi
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Барабан Oki C824/834/844 30K (46857506) Magenta

Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд. Компания OKI уже более трех десятилетий разрабатывает инновационные светодиодные технологии для принтеров. Светодиодные технологии лежат в основе инновационных технологий принтеров OKI и продолжают совершенствоваться. Чтобы отметить невероятные возможности светодиодной печати и множество преимуществ, которые они предлагают по сравнению с лазерной печатью, представляем 10 причин, по которым всем компаниям следует выбирать светодиодные принтеры.

Отзывы о товаре Барабан Oki C824/834/844 30K (46857506) Magenta




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Характеристики
Бренд
OKi
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Ценности нашего бренда. Внести свой вклад в развитие современного информационного общества. Воплотить ожидания и надежды заинтересованных лиц. Избавить клиентов от лишних хлопот и стать для них надежным и предпочитаемым партнером. Превратить OKI в международный бренд. Компания OKI уже более трех десятилетий разрабатывает инновационные светодиодные технологии для принтеров. Светодиодные технологии лежат в основе инновационных технологий принтеров OKI и продолжают совершенствоваться. Чтобы отметить невероятные возможности светодиодной печати и множество преимуществ, которые они предлагают по сравнению с лазерной печатью, представляем 10 причин, по которым всем компаниям следует выбирать светодиодные принтеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Oki C824/834/844 30K (46857506) Magenta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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