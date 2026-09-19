Top.Mail.Ru
Картридж лазерный Cactus CS-TN3430 Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж лазерный Cactus CS-TN3430 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж лазерный Cactus CS-TN3430 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP L5500DNDCP L6600DWHL L5000DHL L5100DNHL L5100DNTHL L5200DWHL L5200DWTHL L6250DNHL L6300DWHL L6300DWTHL L6400DWHL L6400DWTMFC L5700DNMFC L5750DWMFC L6800DWMFC L6800DWTMFC L6900DWMFC L6900DWT
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390780
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP L5500DNDCP L6600DWHL L5000DHL L5100DNHL L5100DNTHL L5200DWHL L5200DWTHL L6250DNHL L6300DWHL L6300DWTHL L6400DWHL L6400DWTMFC L5700DNMFC L5750DWMFC L6800DWMFC L6800DWTMFC L6900DWMFC L6900DWT
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х10
Вес, г.
850

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TN3430 Black

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками. В 2014 году компания начинает осваивать новые товарные направления и запускает линейку чистящих средств для техники, электроники, оптики. Влажные салфетки, очищающие наборы и специальная профессиональная серия средств отвечают самым высоким требованиям современного рынка, сертифицированы и обладают превосходным качеством и чистящими свойствами.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TN3430 Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
DCP L5500DNDCP L6600DWHL L5000DHL L5100DNHL L5100DNTHL L5200DWHL L5200DWTHL L6250DNHL L6300DWHL L6300DWTHL L6400DWHL L6400DWTMFC L5700DNMFC L5750DWMFC L6800DWMFC L6800DWTMFC L6900DWMFC L6900DWT
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью. Бренд CACTUS широко известен потребителям с 2010 года. Однако компания CACTUS постоянно развивается и не устает удивлять своих потребителей новинками. В 2014 году компания начинает осваивать новые товарные направления и запускает линейку чистящих средств для техники, электроники, оптики. Влажные салфетки, очищающие наборы и специальная профессиональная серия средств отвечают самым высоким требованиям современного рынка, сертифицированы и обладают превосходным качеством и чистящими свойствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TN3430 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...