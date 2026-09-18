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Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр. купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр.

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Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232962
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х10
Вес, г.
783

Описание товара Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр.

Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр.

Отзывы о товаре Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр.




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Ресурс печати, копий
12000
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Cactus CS-DR2275 для принтеров Brother HL 2132/2240/2250;DCP 7057/7060 12 000стр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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