Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 297033
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х8
Вес, г.
745
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Достоинства:
Комментарий:
нормальный картридж. постоянно беру
Достоинства:
Комментарий:
Упакован качественно. Картонная коробка, внутри — рёбра жёсткости. Картридж с чипом. Принтер принял его как родной, без проблем. Качество печати на уровне оригинальных, разницы не заметно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
После установки картриджа Cactus CS-C054Y 054 Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw и распечатки копий формат А4, изображение четкое и чистое . Качество печати соответствует заявленным характеристикам! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Норма, к принтеру подошел печатает
Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C054Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw/623Cdw/641Cw/643Cdw
Достоинства:
Комментарий:
нормальный картридж. постоянно беру
Достоинства:
Комментарий:
Упакован качественно. Картонная коробка, внутри — рёбра жёсткости. Картридж с чипом. Принтер принял его как родной, без проблем. Качество печати на уровне оригинальных, разницы не заметно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
После установки картриджа Cactus CS-C054Y 054 Y желтый (1200стр.) для Canon LBP 621Cw и распечатки копий формат А4, изображение четкое и чистое . Качество печати соответствует заявленным характеристикам! Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
Норма, к принтеру подошел печатает