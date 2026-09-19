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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389966
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Описание товара Картридж струйный Epson T8382 (C13T838240)
Картридж струйный Epson T8382 (C13T838240) является оригинальным компонентом, предназначенным для использования в принтерах с поддержкой струйной технологии печати. Свойства картриджа сохраняют в целостности внутренние составляющие устройства, не допуская их поломки. Модель разработана для принтеров производства Epson серии WorkForce Pro. Это модели WF-R5190DTW и WF-R5690DTWF. Внутри картридж Epson T8382 (C13T838240) содержит голубые чернила, что делает его незаменимым компонентом для цветной печати. В процессе печати он не допускает смазывания изображения, поскольку краска обладает свойством мгновенно высыхать на бумажном носителе. Ресурс картриджа соответствует 20000 страниц, благодаря чему вы получаете возможность очень долго не менять этот расходный компонент.
Картридж струйный Epson T8382 (C13T838240) является оригинальным компонентом, предназначенным для использования в принтерах с поддержкой струйной технологии печати. Свойства картриджа сохраняют в целостности внутренние составляющие устройства, не допуская их поломки. Модель разработана для принтеров производства Epson серии WorkForce Pro. Это модели WF-R5190DTW и WF-R5690DTWF. Внутри картридж Epson T8382 (C13T838240) содержит голубые чернила, что делает его незаменимым компонентом для цветной печати. В процессе печати он не допускает смазывания изображения, поскольку краска обладает свойством мгновенно высыхать на бумажном носителе. Ресурс картриджа соответствует 20000 страниц, благодаря чему вы получаете возможность очень долго не менять этот расходный компонент.
Картридж струйный Epson T8382 (C13T838240) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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