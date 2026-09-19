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Картридж струйный HP 774 P2W02A красный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 774 P2W02A красный

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Картридж струйный HP 774 P2W02A красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 372724
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
27х12х6
Вес, г.
123

Описание товара Картридж струйный HP 774 P2W02A красный

Обеспечьте высочайшее качество печати любых документов, от чертежей до плакатов, с помощью пигментных чернил HP Vivid Photo. Используйте оригинальные чернила HP, чтобы продлить срок службы печатающих головок HP и обеспечить защиту в рамках гарантии HP. Получайте великолепные результаты с насыщенными цветами при выполнении сложных заданий фотопечати благодаря хроматическим красным чернилам и равномерному глянцу. Чернила HP Vivid Photo обеспечивают надежную, высококачественную и экономически эффективную печать при высоких объемах печати.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 774 P2W02A красный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Обеспечьте высочайшее качество печати любых документов, от чертежей до плакатов, с помощью пигментных чернил HP Vivid Photo. Используйте оригинальные чернила HP, чтобы продлить срок службы печатающих головок HP и обеспечить защиту в рамках гарантии HP. Получайте великолепные результаты с насыщенными цветами при выполнении сложных заданий фотопечати благодаря хроматическим красным чернилам и равномерному глянцу. Чернила HP Vivid Photo обеспечивают надежную, высококачественную и экономически эффективную печать при высоких объемах печати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 774 P2W02A красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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