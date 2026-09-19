Полотно просветное Lastolite LL LR81201R SkyRapid 0.75 ступени, 1.1х2м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384348
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х4
Вес, кг.
4.6
Описание товара Полотно просветное Lastolite LL LR81201R SkyRapid 0.75 ступени, 1.1х2м
Диффузное полотно для системы Skylite Rapid Fabric Medium. Размеры ткани 100?200 см, степень поглощения 0,75 ступени. Удобная и быстрая установка на раму с помощью клипс. Рама приобретается дополнительно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Диффузное полотно для системы Skylite Rapid Fabric Medium. Размеры ткани 100?200 см, степень поглощения 0,75 ступени. Удобная и быстрая установка на раму с помощью клипс. Рама приобретается дополнительно.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Полотно просветное Lastolite LL LR81201R SkyRapid 0.75 ступени, 1.1х2м - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полотно просветное Lastolite LL LR81201R SkyRapid 0.75 ступени, 1.1х2м