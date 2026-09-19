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Держатель отражателя Avenger D700B черный купить с доставкой в Москве
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Держатель отражателя Avenger D700B черный

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Держатель отражателя Avenger D700B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384059
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Держатели
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
700

Описание товара Держатель отражателя Avenger D700B черный

Держатель D700B черного цвета, максимальная длина 100 см, минимальная длина 47см. Идеально подходит для установки отражателей.

Отзывы о товаре Держатель отражателя Avenger D700B черный




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Держатели
Описание
Держатель D700B черного цвета, максимальная длина 100 см, минимальная длина 47см. Идеально подходит для установки отражателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель отражателя Avenger D700B черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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