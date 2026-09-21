Стойка KUPO 194 MIDI BABY KIT STAND
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
89.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700656
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
89.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.13х0.11
Вес, кг.
2.7
Описание товара Стойка KUPO 194 MIDI BABY KIT STAND
Стойка KUPO 194 MIDI BABY KIT STAND — стойка высотой 315 см, способная выдерживать оборудование весом до 9 кг. Прочная конструкция выполнена из алюминия, а металлические фиксирующие кольца и ручки обеспечивают надежную фиксацию.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Амортизация
есть
Максимальная нагрузка, кг
9
Минимальная высота, см
89.5
Страна производитель
Китай
Стойка KUPO 194 MIDI BABY KIT STAND — стойка высотой 315 см, способная выдерживать оборудование весом до 9 кг. Прочная конструкция выполнена из алюминия, а металлические фиксирующие кольца и ручки обеспечивают надежную фиксацию.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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