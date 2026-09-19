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Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead купить с доставкой в Москве
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Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead

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Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead - фото 1
Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead - фото 2
Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead - фото 1
  • Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead - фото 2
  • Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384468
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х20
Вес, г.
600

Описание товара Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead

Держатель Lastolite LA8446 Skylite Griphead крепится к стойкам и может наклоняться в необходимую сторону вместе с отражателями Skylite Rapid. Он спроектирован для работы со следующими продуктами: Skylite Small Frame (LL LR811), Skylite Frame Medium (LL LR812), Skylite Frame Large (LL LR822).

Отзывы о товаре Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель Lastolite LA8446 Skylite Griphead крепится к стойкам и может наклоняться в необходимую сторону вместе с отражателями Skylite Rapid. Он спроектирован для работы со следующими продуктами: Skylite Small Frame (LL LR811), Skylite Frame Medium (LL LR812), Skylite Frame Large (LL LR822).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель отражателя Lastolite LL LA8446 Skylite Rapid Griphead - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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