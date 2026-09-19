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Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic

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Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic - фото 1
Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic - фото 1
  • Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 379961
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Характеристики

Бренд
CASO
Тип товара
Размеры в упаковке, см
52х51х33
Вес, кг.
12.35

Описание товара Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic

Микроволновая печь CASO MG 20 Ecostyle Ceramic объемом 20 л может похвастаться наличием гриля, который незаменим для приготовления ароматного мяса и птицы с аппетитной хрустящей корочкой. В качестве внутреннего покрытия производитель выбрал особую эмаль, на очистку которой от накопившихся загрязнений вы потратите минимум времени. Чтобы ускорить процесс подготовки продуктов к последующему кулинарному процессу, попросту воспользуйтесь функцией автоматического размораживания, реализованной в CASO MG 20 Ecostyle Ceramic. Выбор желаемых параметров производится при помощи механических элементов управления на корпусе. Встроенный таймер приостановит работу СВЧ-печи в строго заданный пользователем временной отрезок. Быстро открыть и закрыть дверцу домашней помощницы вам позволит прочная навесная ручка.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Caso MG20 Ecostyle Ceramic




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Характеристики
Бренд
CASO
Тип товара
Описание
Микроволновая печь CASO MG 20 Ecostyle Ceramic объемом 20 л может похвастаться наличием гриля, который незаменим для приготовления ароматного мяса и птицы с аппетитной хрустящей корочкой. В качестве внутреннего покрытия производитель выбрал особую эмаль, на очистку которой от накопившихся загрязнений вы потратите минимум времени. Чтобы ускорить процесс подготовки продуктов к последующему кулинарному процессу, попросту воспользуйтесь функцией автоматического размораживания, реализованной в CASO MG 20 Ecostyle Ceramic. Выбор желаемых параметров производится при помощи механических элементов управления на корпусе. Встроенный таймер приостановит работу СВЧ-печи в строго заданный пользователем временной отрезок. Быстро открыть и закрыть дверцу домашней помощницы вам позволит прочная навесная ручка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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