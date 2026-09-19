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Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки купить с доставкой в Москве
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Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки

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Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки - фото 1
Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки - фото 2
Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки - фото 1
  • Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки - фото 2
  • Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 100 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369500
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х17х10
Вес, г.
650

Описание товара Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Малышка Цветочки представляет собой образ младенца — девочки с милым личиком, пухленькими щечками.Ее так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней.

В комплект одежды входят нарядный велюровый комбинезон с вышивкой "цветочки" и шапочка.

Игровые возможности куклы

Благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, ее можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у нее вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Эта кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка.

Высота куклы — 30 см.

Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила.

Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Малышка Цветочки представляет собой образ младенца — девочки с милым личиком, пухленькими щечками.Ее так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней.

В комплект одежды входят нарядный велюровый комбинезон с вышивкой "цветочки" и шапочка.

Игровые возможности куклы

Благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, ее можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у нее вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Эта кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка.

Высота куклы — 30 см.

Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила.

Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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