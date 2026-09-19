Описание товара Кукла ВЕСНА В3754 Малышка Цветочки

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Малышка Цветочки представляет собой образ младенца — девочки с милым личиком, пухленькими щечками.Ее так и хочется взять на ручки и позаботиться о ней.

В комплект одежды входят нарядный велюровый комбинезон с вышивкой "цветочки" и шапочка.

Игровые возможности куклы

Благодаря небольшому размеру и продуманной конструкции эту куклу легко и удобно брать в руки, ее можно сажать, укладывать спать, переодевать. Куклу можно купать, так как у нее вставные незакрывающиеся глазки, рельефный кукольный паричок и нет звуковых устройств. Эта кукла подходит для сюжетных игр и разнообразных игровых действий ребенка.

Высота куклы — 30 см.

Тело куклы пропорционально и гармонично, полностью выполнено из эластичного приятного на ощупь винила.

Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности детской игрушки.