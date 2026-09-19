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Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота купить с доставкой в Москве
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Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота

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Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 1
Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 2
Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 3
Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 4
Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 5
Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
бумага/пластик/текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
20
  • Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 1
  • Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 2
  • Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 3
  • Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 4
  • Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 5
  • Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
790 руб.  1 428 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369192
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
бумага/пластик/текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, наклейки, игрушка на пальчик, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х8
Вес, г.
380

Описание товара Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Пупс в одежде с изображением персонажей любимого анимационного сериала "Три кота".

Малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. Играя и заботясь о малыше, дети развивают семейные ценности и ответственность за свои действия.

Размер куклы 20 см.

Сюрприз внутри: наклейки с изображением любимых героев и 1 фигурка для пальчикового театра.

В комплекте

Кукла

Наклейки

Игрушка на пальчик

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3853 Малыш 5 три кота




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
бумага/пластик/текстиль
Мультфильм/Компьютерная игра
Три кота
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
20
Комплектация
кукла, одежда, наклейки, игрушка на пальчик, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Пупс в одежде с изображением персонажей любимого анимационного сериала "Три кота".

Малыш с пухленькими щечками завоюет сердце любого ребенка, ведь он так нуждается в заботе и любви. Играя и заботясь о малыше, дети развивают семейные ценности и ответственность за свои действия.

Размер куклы 20 см.

Сюрприз внутри: наклейки с изображением любимых героев и 1 фигурка для пальчикового театра.

В комплекте

Кукла

Наклейки

Игрушка на пальчик

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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