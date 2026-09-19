Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов
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Характеристики
Описание товара Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW для параболических софтбоксов
Штанга фокусировочная Falcon Eyes FEA-FS BW – крепление для осветительных приборов, дает возможность располагать студийные источники постоянного или импульсного света с байонетом Bowens внутри больших параболических софтбоксов с таким же байонетом. Штанга позволяет перемещать осветитель вперед и назад внутри софтбокса, чтобы одновременно отрегулировать контрастность получаемого светового потока и размер светового пятна. Используя фокусировочную штангу и один софтбокс вы получите любой тип освещения: от жесткого сфокусированного до мягкого равномерного мягкого света. Адаптер с байонетом Bowens давно приобрел популярность на рынке осветительного оборудования и позволяет устанавливать студийные вспышки и осветители различных производителей, например, осветитель студийный Falcon Eyes Studio LED COB180 BW или вспышку Falcon Eyes TE-1200BW v3.0. Для достижения наилучшего результата освещения рекомендуем использовать большие глубокие параболические софтбоксы, такие как шестнадцатиугольные Falcon Eyes Extend FEA-OB9 BW или Falcon Eyes Extend FEA-OB12 BW. Софтбокс устанавливается в байонетное кольцо Bowens на конце штанги и проворачивается, фиксируясь прижимным винтом. Установить источник света с другим байонетом можно приобретая дополнительно соответствующие переходные кольца. На свободном конце штанги располагается кольцо для размещения груза-противовеса. Монтажный кронштейн с посадочным отверстием 5/8 и винтом фиксации предназначен для установки и закрепления штанги на осветительной стойке со стандартным шпиготом. Благодаря конструкции кронштейна осветитель может наклоняться в пределах 180° (чтобы найти подходящую точку освещения), а его положение фиксироваться мощной зажимной переставной ручкой с «храповым» механизмом. Поскольку штанга предназначена для работы с большими тяжелыми софтбоксами и студийными моноблоками, все основные узлы штанги выполнены из толстостенного металла. Поэтому перекладина, байонетное кольцо, съемный адаптер для крепления осветителя, кронштейн и другие детали выдерживают нагрузки при работе (вес установленного оборудования до 8 кг). Штанга прослужит долгие годы, не меняя рабочих свойств.
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