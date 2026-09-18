Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R
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Характеристики
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
46,5х25,5х19,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231627
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
46,5х25,5х19,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х26
Вес, кг.
6.2
Описание товара Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R
Генератор тумана F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана на снимках (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.
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Бренд
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
46,5х25,5х19,5
Страна производитель
Китай
Генератор тумана F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана на снимках (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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