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Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R купить с доставкой в Москве
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Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R

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Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 1
Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
46,5х25,5х19,5
  • Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 1
  • Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231627
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
46,5х25,5х19,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х26
Вес, кг.
6.2

Описание товара Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R

Генератор тумана F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана на снимках (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.

Отзывы о товаре Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Генератор тумана
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
46,5х25,5х19,5
Страна производитель
Китай
Описание
Генератор тумана F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана на снимках (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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