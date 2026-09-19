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Кулер для процессора Noctua NH-U14S купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Noctua NH-U14S

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Кулер для процессора Noctua NH-U14S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
10 260 руб.  11 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 363584
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Характеристики

Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Размеры в упаковке, см
22х20х15
Вес, кг.
1.63

Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-U14S

Процессор вашего компьютера нагревается за несколько часов работы, и вы подыскиваете качественный вентилятор для его охлаждения? Универсальный кулер Noctua NH-U14S – это то, что вам нужно. Это устройство отличается высочайшей скоростью работы и прекрасно подходит для процессоров с большим тепловыделением. Еще одним плюсом Noctua NH-U14S является высокая рассеиваемая мощность, которая равна 130 Вт. Для большей долговечности и износостойкости основание этого кулера изготовлено из медного сплава, а радиатор – из алюминия. В данном охлаждающем устройстве предусмотрены шесть тепловых трубок для более эффективной работы. Этот кулер отличается от других высокими техническими характеристиками - максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82,5 CFM. Данный кулер придется по душе даже самым требовательным пользователям, поскольку в ходе работы практически не издает шума.

Отзывы о товаре Кулер для процессора Noctua NH-U14S




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Характеристики
Бренд
Noctua
Тип товара
Кулер для процессора
Описание
Процессор вашего компьютера нагревается за несколько часов работы, и вы подыскиваете качественный вентилятор для его охлаждения? Универсальный кулер Noctua NH-U14S – это то, что вам нужно. Это устройство отличается высочайшей скоростью работы и прекрасно подходит для процессоров с большим тепловыделением. Еще одним плюсом Noctua NH-U14S является высокая рассеиваемая мощность, которая равна 130 Вт. Для большей долговечности и износостойкости основание этого кулера изготовлено из медного сплава, а радиатор – из алюминия. В данном охлаждающем устройстве предусмотрены шесть тепловых трубок для более эффективной работы. Этот кулер отличается от других высокими техническими характеристиками - максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин, максимальный воздушный поток равен 82,5 CFM. Данный кулер придется по душе даже самым требовательным пользователям, поскольку в ходе работы практически не издает шума.
Самовывоз
Доставка
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Кулер для процессора Noctua NH-U14S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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