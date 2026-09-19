Top.Mail.Ru
Экран настенный Lumien Master Picture LMP-100110 183х244 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Экран настенный Lumien Master Picture LMP-100110 183х244

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Экран настенный Lumien Master Picture LMP-100110 183х244
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
8 240 руб.  12 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362358
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, м
1.5х0.15х0.15
Вес, кг.
10.38

Описание товара Экран настенный Lumien Master Picture LMP-100110 183х244

Система CSR позволяет плавно сворачивать и разворачивать полотно, а также легко регулировать высоту. Полотно Matte White FiberGlass. Формат 1:1, 4:3, 16:9, 16:10. Черная кайма по периметру. Классический прочный четырехугольный корпус. Монтаж на стену или на потолок.

Отзывы о товаре Экран настенный Lumien Master Picture LMP-100110 183х244




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lumien
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Система CSR позволяет плавно сворачивать и разворачивать полотно, а также легко регулировать высоту. Полотно Matte White FiberGlass. Формат 1:1, 4:3, 16:9, 16:10. Черная кайма по периметру. Классический прочный четырехугольный корпус. Монтаж на стену или на потолок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Экран настенный Lumien Master Picture LMP-100110 183х244 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...