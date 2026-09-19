Top.Mail.Ru
Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 1
Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 2
Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 3
Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 4
Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Частотный диапазон
20Hz to 20kHz, +/- 0.5 dB
  • Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 1
  • Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 2
  • Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 3
  • Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 4
  • Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362045
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
0
Частотный диапазон
20Hz to 20kHz, +/- 0.5 dB
Питание
AAA батарея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
500

Описание товара Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм)

Saramonic LavMic — это профессиональный петличный микрофон с двухканальным аудиомикшером. Регулировка и контроль уровня записываемого сигнала. Мониторинг через наушники. Переключатель стерео/моно. Запись на iPhone, iPad, iPod, смартфоны и планшеты на базе Android, DSLR и другие камеры с микрофонным входом 3.5мм, аудио-рекордеры, а также экшн-камеру GoPro. Соединительные кабели в комплекте. Питание от одной батареи типа AAA.

Отзывы о товаре Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
0
Частотный диапазон
20Hz to 20kHz, +/- 0.5 dB
Питание
AAA батарея
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic LavMic — это профессиональный петличный микрофон с двухканальным аудиомикшером. Регулировка и контроль уровня записываемого сигнала. Мониторинг через наушники. Переключатель стерео/моно. Запись на iPhone, iPad, iPod, смартфоны и планшеты на базе Android, DSLR и другие камеры с микрофонным входом 3.5мм, аудио-рекордеры, а также экшн-камеру GoPro. Соединительные кабели в комплекте. Питание от одной батареи типа AAA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...