Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+TX9+SPRX9
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Характеристики
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 253164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, передатчик (2 шт.), держатель для смартфона
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х13х7
Вес, кг.
1
Описание товара Микрофон Saramonic UwMic9 TX9+TX9+SPRX9
Беспроводная радиосистема УВЧ для смартфонов Один двухканальный приемник UwMic9 SPRX9 и два передатчика TX9 с петличкой. Приемник способен работать с 2 передатчиками одновременно. Двухканальный аудиомикшер с двумя входами 3.5мм. Комплект совместим с системой UwMic9. Выход на смартфон (3.5мм, Lightning и USB-C). Встроенная литиевая батарея. Может питаться и заряжаться от постоянного тока напряжением 5 В. Выход аудио с mini XLR на XLR. Легко читаемый ЖК-экран разъем 3.5мм для подключения наушников. Держатель для смартфона с рукояткой. Металлический прочный корпус.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Радиосистема
Подключение
беспроводное
Комплектация
приемник, передатчик (2 шт.), держатель для смартфона
Питание
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Беспроводная радиосистема УВЧ для смартфонов Один двухканальный приемник UwMic9 SPRX9 и два передатчика TX9 с петличкой. Приемник способен работать с 2 передатчиками одновременно. Двухканальный аудиомикшер с двумя входами 3.5мм. Комплект совместим с системой UwMic9. Выход на смартфон (3.5мм, Lightning и USB-C). Встроенная литиевая батарея. Может питаться и заряжаться от постоянного тока напряжением 5 В. Выход аудио с mini XLR на XLR. Легко читаемый ЖК-экран разъем 3.5мм для подключения наушников. Держатель для смартфона с рукояткой. Металлический прочный корпус.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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