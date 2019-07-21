Насосная станция Вихрь АСВ- 800/24

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|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|800 Вт
|Максимальный напор
|40 м
|Объем гидробака
|24 л
|Пропускная способность
|3.6 куб./м час
|Длина, см
|54.5
|Ширина, см
|52
|Высота, см
|31.5
|Вес, кг
|14.2
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21.07.2019
Хороший напор, простая конструкция.
Недостатки:
нет
Комментарий:
С помощью такой насосной станции провел себе воду с колодца в загородном доме, хотя там есть вода с центральной линии водоканала, но я лучше буду пить родниковую воду. Установил его в подвале, когда качает - слышно лишь слабое жужжание - не мешает. У насоса хороший напор, гидробак на 24 л., поэтому двигатель не сильно перенапрягается.