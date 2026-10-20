Уровень магнитный Matrix 33702
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Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб.
В наличии
Код товара: 350258
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620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
5.7
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х6х3
Вес, г.
452
Описание товара Уровень магнитный Matrix 33702
Магнитный уровень 600 мм MATRIX 33702 имеет усиленный пластиковый корпус с алюминиевым каркасом. Инструмент надежен и прост в работе. Его удобно удерживать при измерении вертикальных, горизонтальных металлических поверхностей, так как в заднюю стенку приспособления встроены магниты.
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Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
уровень, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
5.7
Высота, см
2.5
Страна производитель
Китай
Магнитный уровень 600 мм MATRIX 33702 имеет усиленный пластиковый корпус с алюминиевым каркасом. Инструмент надежен и прост в работе. Его удобно удерживать при измерении вертикальных, горизонтальных металлических поверхностей, так как в заднюю стенку приспособления встроены магниты.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные и ленты мерные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень магнитный Matrix 33702 - по цене 620 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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